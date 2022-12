Incendio distrugge fienile nelle campagne di Siligo: fiamme divampano nella notte

Un incendio ha distrutto un fienile nella campagne di Siligo, in località Paule. Le fiamme si sono sprigionate ieri notte intorno alle 22.30 e ancora adesso i vigili del fuoco, arrivati da Ozieri, sono all’opera per spegnere il rogo. I vigili hanno circoscritto i danni, salvando gran parte delle 5mila balle di fieno stoccate all’esterno del fienile e di altre 500 custodite dentro un capannone insieme con altro materiale, tra cui le celle frigo utilizzate dall’azienda agricola.

Non ci sono stati feriti o intossicati. I vigili del fuoco sono ora al lavoro per all’interno del fabbricato per ultimare le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza la struttura che ha subito ingenti danni. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Bonorva che dovranno accertare le cause dell’incendio. Per il momento non sono stati trovati inneschi e la natura del rogo sembra essere accidentale.