Incendio al terzo piano di una palazzina di Alghero, rogo causato da una bombola del gas

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.15, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero è intervenuta in Via Lido per un incendio divampato in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina.

Il rogo è stato causato da una bombola di gas posta sul terrazzo, utilizzata per alimentare un barbecue. A seguito di una fuoriuscita di gas, si è innescato un pericoloso dardo di fuoco, mettendo a rischio l’incolumità dei residenti.

I vigili del fuoco sono riusciti a entrare rapidamente nell’appartamento, mettendo in sicurezza l’area e chiudendo la bombola, estinguendo le fiamme prima che potessero propagarsi ulteriormente. Fortunatamente, non ci sono stati danni significativi all’edificio, ma una persona è stata trasportata al Pronto soccorso per accertamenti, avendo inalato del fumo durante l’incidente.