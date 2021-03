Tra sabato e domenica il Corpo forestale della Regione ha controllato 2.543 passeggeri arrivati nell’Isola in nave o aereo: in 19 casi sono scattate le contestazioni per mancanza di “giustificato motivo” e altre due sono arrivate da Nuoro “per allontanamento ingiustificato”. L’ordinanza numero 5 del presidente Solinas, prorogata fino al 6 aprile, prevede rigidi controlli per chi vuole arrivare in Sardegna e delega ai forestali la verifica del rispetto delle regole. Tra le 18 del 27 e le 18 del 28 marzo sono stati fatti più di 2.500 controlli:917 nell’aeroporto di Cagliari e 313 in quello di Alghero menrtre per i porti sono stati 687 a Olbia, 204 in quello di Porto Torres, 170 a Golfo Aranci e 162 a Cagliari. Sono stati fatti anche 98 controlli nel territorio, e qui sono arrivate due contestazioni a Nuoro per “allontanamento ingiustificato”. A seguito delle notifiche, gli intestatari delle contestazioni rischiano di pagare sanzioni salate.