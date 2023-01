In Sardegna nascono più bambini, anche grazie agli stranieri

È stato un 2022 positivo per le nascite in Sardegna: i nuovi nati sono in crescita. Dati incoraggianti dagli ospedali dell’Isola, da Sassari a Nuoro fino a Cagliari. Nonostante un trend demografico negativo che interessa più ampiamente tutto il Vecchio Continente, in Sardegna si è registrato un piccolo boom di nascite.

I dati della clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari contano 1.328 bambini venuti al mondo: 11 in più rispetto al 2021. Il 2022, inoltre, è un anno di colore azzurro: i maschietti infatti sono stati 704 mentre le femminucce sono state 624. I nuovi nati, però, non sono soltanto sardi. “A portare in alto il numero delle nascite ci sono anche gli stranieri – commenta Giampiero Capobianco, direttore della clinica di Ostetricia e Ginecologia – e Sassari si conferma, ancora una volta, una città multietnica”. Le nascite degli stranieri sono state 95 nel 2020, 120 nel 2021, 130 nel 2022. La struttura dal 2020 è l’unico punto nascita e reparto Covid nel centro nord della Sardegna.

Al Santissima Trinità di Cagliari sono nati, nel 2022, 1707 bimbi: un dato che continua ad essere in controtendenza rispetto agli altri punti nascita dove si registra una diminuzione del numero dei parti. Dotata delle tecnologie più avanzate, con le sale operatorie, nido e sala parto sullo stesso piano, la struttura di Ginecologia e Ostetricia offre molti vantaggi per la sicurezza, ed è uno dei motivi per cui viene scelto da molte famiglie. La media è di quasi 5 parti al giorno.

Al San Francesco di Nuoro i parti, rispetto all’ anno precedente, sono stati 42 in più: 836 in toltale, rispetto ai 794 del 2021. Nel 2022 sono stati invece 440 i parti effettuati a Oristano. La provincia registra il più basso tasso di natalità d’Italia (4,9 nati all’anno ogni mille abitanti) e una delle più alte età medie delle madri (oltre 33 anni), ma si sta attrezzando sempre più con servizi e iniziative per renderlo più qualificato e attrattivo.