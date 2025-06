In Sardegna la ‘notte prima degli esami’: l’attesa di migliaia di maturandi, prima prova il tema

Canzoni, abbracci e una punta di nostalgia: anche in Sardegna, come in tutta Italia, la vigilia della maturità si celebra con un rito che unisce migliaia di studenti. Davanti agli ingressi delle scuole, i maturandi si sono dati appuntamento per intonare insieme Notte prima degli esami di Antonello Venditti, brano simbolo di questa tappa di passaggio, tra emozione e ansia per le prove imminenti. Mercoledì 18 giugno è il giorno della prima prova scritta: il tema di italiano, uguale per tutti, che apre ufficialmente l’esame di Stato 2025.

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio scolastico regionale della Sardegna, i candidati coinvolti sull’isola sono 12.378. Per garantire lo svolgimento delle prove in sicurezza e con regolarità, sono state attivate 395 commissioni, ognuna composta da un presidente, tre docenti interni per classe e un totale di 1.320 commissari esterni. Ogni commissione segue due classi.

La provincia con il maggior numero di studenti è Cagliari, con 5.827 candidati, tra cui 116 esterni. Segue Sassari con 3.912 candidati (di cui 111 esterni), quindi Nuoro con 1.561 studenti (14 esterni) e infine Oristano con 1.078 (15 esterni). Coerentemente con la distribuzione territoriale, le commissioni sono 186 a Cagliari, 119 a Sassari, 57 a Nuoro e 33 a Oristano, mentre i commissari esterni sono 601 a Cagliari, 408 a Sassari, 200 a Nuoro e 111 a Oristano.

Come sempre, è partita anche la corsa alle previsioni sui temi. Secondo il consueto “toto-tracce”, tra gli argomenti più attesi figurano la guerra e l’intelligenza artificiale, ma non si escludono sorprese dell’ultima ora. La prova di italiano sarà seguita, giovedì 19 giugno, dal secondo scritto, specifico per ciascun indirizzo di studio. Una volta corrette le prove scritte, cominceranno i colloqui orali, che in molti istituti proseguiranno fino a luglio inoltrato. Diversi istituti hanno già pubblicato i calendari degli orali, aggiungendo un ulteriore tassello al percorso che accompagnerà gli studenti fino al tanto atteso diploma.