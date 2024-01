In casa aveva droga e una bomba carta: arrestato (e denunciato) un 26enne di Carbonia

Un ragazzo 26enne di Carbonia è stato arrestato dalla Polizia con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per detenzione illegale di materiale esplosivo.

I fatti risalgono a mercoledì scorso, quando gli agenti del Commissariato di Carbonia, impiegati in attività di prevenzione e contrasto di reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno proceduto ad una perquisizione a casa del 26enne, originario del posto, già noto alle Forze dell’ordine, in quanto nei pressi della sua abitazione avevano notato il via vai di soggetti assuntori di sostanze stupefacenti.

Tale attività ha avuto esito positivo, in quanto all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti complessivamente circa 36 grammi di marijuana, circa 37 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento della sostanza, nonché la somma di 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta l’ipotetico provento della presunta attività illecita. Inoltre, in un mobile della camera da letto, è stato rinvenuto un manufatto pirotecnico artigianale tipo “bomba carta”, neutralizzato successivamente dagli operatori della Squadra Artificieri della Questura di Cagliari.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria dimora in stato di arresto per l’ipotesi reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato per detenzione illegale di materiale esplosivo.

A seguito dell’udienza di convalida, il G.I.P. ha convalidato l’arresto con l’applicazione della misura degli arresti domiciliari.