In auto ubriaco e contromano a Sassari, era evaso dai domiciliari. In casa aveva armi clandestine

17 Marzo 2026
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La polizia locale blocca un uomo a Monte Rosello. In auto e in casa pistole modificate, munizioni e attrezzature per fabbricarle.

Un uomo residente nell’hinterland sassarese è stato arrestato dalla polizia locale di Sassari con l’accusa di detenzione illegale di armi, fabbricazione di armi clandestine ed evasione dagli arresti domiciliari.

Gli agenti sono intervenuti in via Grazia Deledda, nel quartiere di Monte Rosello, dopo la segnalazione di un’auto che procedeva contromano e che aveva danneggiato quattro veicoli in sosta. Alla guida, secondo quanto riferito, c’era un uomo in evidente stato di ebbrezza.

All’arrivo della pattuglia, l’auto era stata abbandonata e il conducente si era rifugiato all’interno di un negozio. L’uomo è stato raggiunto e identificato poco dopo.

Durante il controllo del veicolo, gli agenti hanno trovato quattro pistole, risultate poi scacciacani modificate per poter sparare, cinque valigette per il trasporto di armi, alcuni coltelli a serramanico e numerose munizioni. Dagli accertamenti è inoltre emerso che l’uomo si trovava agli arresti domiciliari, dai quali si era allontanato senza autorizzazione.

La successiva perquisizione nell’abitazione ha portato al ritrovamento di altre armi e di attrezzature utilizzate per la loro modifica. In casa gli agenti hanno individuato un tornio per intervenire sulle pistole scacciacani, una pressa per la ricarica delle cartucce, oltre a numerose munizioni di diverso calibro, tra cui 22, 40 S&W e calibro 12.

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