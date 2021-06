Una lite per un parcheggio tra vacanzieri a San Lucia, sulla costa centro orientale della Sardegna, stava per sfociare in tragedia giovedì pomeriggio: un uomo di 64 anni, originario di Oristano ma residente in Lombardia, ha puntato una pistola contro tre ragazzi della provincia di Firenze che, poco prima, avevano rischiato la collisione con la sua auto mentre uscivano da un parcheggio. L’uomo si infuria, segue una lite con i tre giovani, al culmine della quale estrae una pistola dal cruscotto e la punta contro di loro. I tre sporgono denuncia ai carabinieri della Compagnia di Siniscola e grazie alla targa dell’auto fornita dalle vittime, rintracciano il 64enne in un albergo a La Caletta e lo arrestano.

In una successiva perquisizione della vettura, come ha spiegato il capitano Fabrizio Borghini nel corso di una conferenza stampa nella sede del comando provinciale dei carabinieri di Nuoro, i militari hanno ritrovato la pistola “perfettamente funzionante ma detenuta senza autorizzazioni”. Il gip del tribunale barabricino ha convalidato l’arresto restituendo però la libertà all’uomo, che ora verrà processato con l’accusa di minaccia aggravata e porto abusivo di arma.