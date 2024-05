“Il vino, un’Isola di valori”: in Sardegna il 77° congresso nazionale Assoenologi

C’è molta attesa, nel settore, per l’avvio dei lavori del 77° congresso nazionale Assoenologi in programma a Cagliari, dopo 30 anni di assenza dalla Sardegna, giovedì 30 e venerdì 31 maggio, all’interno della splendida Galleria Umberto I del Bastione di Saint Remy.

Il presidente nazionale Riccardo Cotarella: “Si tratta di un evento di caratura internazionale, grazie alla presenza dei maggiori esperti del mondo del vino che interverranno da Cina, Stati Uniti, Regno Unito e Germania”.

Mariano Murru

“Il congresso nazionale Assoenologi – spiega il presidente regionale Mariano Murru – sarà una straordinaria opportunità di approfondimento e confronto di tematiche di rilievo internazionale per il comparto vitivinicolo, ma soprattutto un momento importante di promozione di tutte le eccellenze dell’ isola a partire da quelle enologiche”. Durante la due giorni “si approfondiranno tematiche molto importanti, come la particolarità geologica della nostra antichissima terra e della straordinaria biodiversità di cui l’Isola riporta un primato assoluto, in quanto siamo tra le regioni più ricche di biodiversità a livello europeo con tantissimi vitigni e biotipi diversi che danno vita ad una grande varietà di prodotti che spaziano dagli spumanti ai vini a carattere ossidativo”.

Si parlerà inoltre di paesaggio, salute e longevità “mettendo in evidenza la specificità delle Blue zone, le tradizioni enogastronomiche e culturali, con la partecipazione delle massime autorità in campo scientifico, con le Università e le due agenzie di ricerca”. Spazio a cultura e musica: “Parteciperanno Paolo Fresu e i Tenores Di Bitti, gruppi folkloristici, suonatori di Launeddas e maschere tradizionali”. La manifestazione sarà arricchita inoltre da alcune mostre: quella sui centenari con i ritratti della fotografa, recentemente scomparsa, Daniela Zedda. “Una mostra è dedicata ai pani rituali, a cura dell’Accademia del lievito madre. Infine una mostra sulle viti selvatiche millenarie a cura dell’Agenzia Agris”, aggiunge Murru.

La manifestazione si svolgerà all’interno della Galleria Umberto I, conosciuta come Passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy, e nell’adiacente Giardino sotto le mura. Si comincia giovedì 30 maggio dalle 15.30 con l’apertura dei lavori da parte del presidente Assoenologi Riccardo Cotarella. Fra gli interventi in programma: Francesca Argiolas, rappresentante Federvini; Marzia Varvaglione, rappresentante Agivi – Uiv. Segue la consegna di targhe e riconoscimenti. La prima in ricordo di Giacomo Tachis. Premio di laurea “Marco Accordini”; Premio Comunicazione Italia a Luciano Pignataro; Premio Comunicazione internazionale a Jens Priewe; Con le interviste condotte da Anna Scafuri Tg1 Rai al ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e all’imprenditore Brunello Cucinelli, sul tema “Impresa e sostenibilità”.

Si parlerà poi del “mercato americano” con Jon Moramarco, manager BW166, editor Gomberg, Fredrikson & Associates (in collegamento video da Los Angeles). Spazio al “mercato tedesco” con Maximilian Scheld, Managing director Weinland Ariane Abayan – Hamburg. Infine “Il mercato del Regno Unito” a cura di Nicholas Moschi, Director of Buying Liberty Wine London.

Venerdì 31 maggio, dalle 9, Galleria Umberto I: “Il mercato cinese” di Leo Xiangxin Kong, Italian Wine Educator. Nel pomeriggio i lavori si concentreranno sulla Sardegna. Dalle 14.30 al via con la Tavola rotonda sul tema “La Sardegna isola della Biodiversità, terra madre della vite”, condotta da Anna Scafuri Tg1 Rai, alla quale partecipano: Luca Mercenaro, ricercatore Facoltà di Agraria Università di Sassari; Alberto Angioni, docente dipartimento Scienze della vita e dell’ambiente Università di Cagliari; Gianni Lovicu, Agenzia Agris; Francesco Fronteddu, Agenzia Laore; Emanuele Farris e Giuanluigi Bacchetta, docenti di Botanica, Università di Sassari e Cagliari. (Ilenia Mura)