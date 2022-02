Il Trenino Verde scalda i motori: il 6 marzo riprendono le corse

Come ogni primavera, riparte la stagione del Trenino verde in Sardegna. L’Arst – l’azienda regionale dei trasporti che gestisce il servizio – ha confermato che domenica 6 marzo partirà da Mandas, nel Sud Sardegna, alle 8:50, il primo treno turistico di questo 2022. Durante il viaggio con la storica automotrice, si farà una sosta ad Isili per consentire la visita del Nuraghe Is Paras. Spettacolare di seguito il passaggio sul Lago di Is Barroccus, di fronte alla bella Stazione di Sarcidano, dove era presente la linea delle Complementari per San Gavino, ora smantellata e recuperabile come pista ciclabile. Un’altra breve sosta di ristoro alla Stazione di Nurallao e quindi si giunge a Laconi, capolinea del viaggio. Alle 16 il Trenino Verde riparte per Mandas, così da giungervi prima dell’arrivo del buio, per non perdere i policromi paesaggi delle prime fioriture dei mandorli.

La domenica successiva, il Trenino verde sferraglierà sul binario a scartamento ridotto che dal Sarcidano si dipana nella Barbagia di Seulo, sino a Seui. In questa stagione su questa tratta, ben più lunga, la partenza sarà sempre anticipata alle 8:30. Si confermano due belle soste lungolinea: nel Casello di Palarana, incastonato tra due gallerie con vista sul lago del Medio Flumendosa, e al ritorno tra i boschi della Stazione di Betilli. Giunti entro le 12:30 nel paesino di Seui, avrete tempo per una breve visita e per degustarvi culurgiones ed altre tipicità. Anche la ripartenza pomeridiana è anticipata su questa linea. Entro le 14.30 il Trenino Verde va via dalla stazione, per regalarci, con luce diversa, nuovi scorci sulla verdissima Sardegna di questo periodo. Questi due viaggi si replicheranno tutte le successive domeniche (tranne quella di Pasqua che è sostituita dal lunedì di Pasquetta) di marzo ed aprile, sempre in partenza da Mandas, ma alternativamente sulla tratta che conduce a Laconi con quella che conduce e Seui. La linea ed i treni sono quelli storici, super green pass ed uso della mascherina Ffp2 durante lo spostamento in treno, sono attualmente confermati come obbligatori per partecipare.