Mentre continuano le indagini per scoprire chi abbia appiccato il fuoco sul trenino turistico che attraversa l’isola dell’Asinara, l’imprenditore che gestisce il servizio domenica è riuscito a rimettere in moto il sistema e – come annuncia La Nuova Sardegna – ha già ricominciato a portare a spasso i turisti. Dal primo giorno il trenino rosso ha cominciato a viaggiare a pieno carico, passando vicino alla carcassa del piccolo convoglio preso di mira dagli incendiari. Per scoprire chi sia stato è sceso in campo anche il Ris dei carabinieri di Cagliari e si aspetta l’esito delle analisi per dare un’accelerata alle indagini.