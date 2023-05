Il trasporto aereo si ferma, 19 maggio di scioperi: la lista dei voli garantiti in Sardegna

L’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, ha diffuso la lista dei voli garantiti malgrado lo sciopero del trasporto aereo previsto per venerdì 19 maggio. A fermarsi, per 24 ore, è il personale di terra di tutti gli scali. Per fasce orarie, invece, incrociano le braccia gli equipaggi di Volotea, Air Dolomiti, Emirates e America Airlines.

In Sardegna sono salvi i seguenti collegamenti che restano in piedi per via della legge 146/1990, quella a tutela dei servizi essenziali: l’Olbia-Napoli operato da easyJet e anche il Napoli-Olbia; idem l‘Olbia-Venezia garantito dalla stessa compagnia, anche la tratta del ritorno. Ryanair assicura il Cagliari-Genova, compreso il collegamento inverso, così come il Cagliari-Catania e ritorno. Volotea, infine, terrà una tratta tra Olbia e Fiumicino, sempre con andata e ritorno.