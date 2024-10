Il Risiko Club Cagliari a Bologna: battaglie con dadi e carretti colorati per conquistare il Campionato nazionale

Ognuno di loro giocherà tre partite e lancerà i dati alla conquista di continenti e territori, nel tentativo di aggiudicarsi il torneo. Il Risiko Club Cagliari partecipa oggi a Bologna al XVII Campionato Nazionale di Risiko! A squadre riservato ai Risiko! Club Ufficiali.

Sei giocatori del Risiko Club Cagliari, quelli che si sono distinti e che hanno ottenuto i migliori punteggi durante i tornei regionali, si sono qualificati per far parte della squadra. A guidarla c’è Monica Corda, presidentessa del club cagliaritano e con lei Celeste Melis, Emanuele Fumagalli, Mauro Portas, Matteo Antinori e Agostino Uselli. Il team dei Quattro Mori si sfiderà con altre 28 squadre provenienti da tutte le regioni d’Italia.

“E’ sempre per noi una grande soddisfazione partecipare al Campionato nazionale – sottolinea la presidentessa del Risiko Club Cagliari, Monica Corda –. E’ un’occasione importante per stringere rapporti con gli altri club: molti giocatori sono venuti a Cagliari per partecipare all’ultimo master durante l’estate. Poi ci piace far conoscere la Sardegna e far assaggiare alcuni prodotti tipici che ci scambiamo con gli altri club, un momento conviviale molto bello. Non è la prima volta che la nostra squadra partecipa, speriamo di far meglio dello scorso anno quando ci siamo classificati al 17esimo posto”.

Oggi sono previsti i primi due incontri, poi in serata cena e scambio di prodotti tipici regionali, domani la terza e ultima partita per potersi aggiudicare il Campionato. “Faremo il massimo per difendere i nostri colori – dice ancora Monica Corda – di sicuro ci divertiremo senza mai dimenticare il nostro motto: la guerra si fa solo per gioco”.