Il Rapporto Draghi al centro di un convegno alla Fondazione di Sardegna

Sarà dedicato al Rapporto Draghi, presentato dall’ex Presidente del Consiglio Mario Draghi alla Commissione Europea lo scorso 9 settembre il convegno organizzato dalla Fondazione di Sardegna il 28 febbraio alle ore 17.30, nella propria Sala Conferenze in via San Salvatore da Horta 2 a Cagliari.

L’incontro, in continuità con quello del 22 novembre a Sassari, sarà un’occasione di confronto sulla competitività europea e sulle scelte che l’Unione dovrà affrontare nei prossimi mesi. La discussione partirà dai contenuti del rapporto, che solleva interrogativi cruciali sulla capacità dell’Europa di affrontare le transizioni economiche e tecnologiche e di rispondere ai cambiamenti geopolitici in atto in un contesto sempre più complesso.

Il convegno sarà introdotto dal Presidente della Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu, e vedrà la partecipazione della presidente della Regione, Alessandra Todde, degli economisti Luigi Guiso (Istituto Einaudi), Francesco Giavazzi (Università Bocconi) e Fabiano Schivardi (Università Luiss), e di Alessandro Aresu, consigliere scientifico della rivista Limes. Il dibattito sarà moderato dal giornalista di Sky TG24, Lorenzo Borga.

“Creare occasioni di confronto su temi che riguardano il futuro dell’Europa è una necessità – ha dichiarato Giacomo Spissu, Presidente della Fondazione di Sardegna -. Il dibattito sulle politiche economiche e industriali, sulla regolamentazione dei mercati e sulla capacità di adattarsi ai cambiamenti globali non può restare confinato alle istituzioni, ma deve coinvolgere i cittadini e le comunità culturali, economiche e scientifiche. Il contesto attuale pone l’Unione Europea davanti alla sfida di ripensare le proprie regole di convivenza, adeguandole a un mondo in continua trasformazione. Questo incontro vuole offrire un contributo in questa direzione”.

ECCO IL PROGRAMMA