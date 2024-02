Il Forte Village di Pula vince il Condé Nast Traveller Awards 2024: “Un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio”

di Ilenia Mura

Premiato miglior resort per famiglie in Sardegna, con strutture sportive eccezionali e numerose attività per bambini e ragazzi, il Forte Village vince anche il prestigioso Condé Nast Traveller Awards 2024 nella categoria “Family First”: un importante premio che si aggiunge al già ricco palmares che – dal 1998 a oggi – vanta oltre cento riconoscimenti mondiali che hanno portato il resort di Santa Margherita di Pula sull’Olimpo del turismo a 5 stelle (non solo in fatto di hospitality, ma anche di wellness, food e fitness).

I Condé Nast Traveller Wellness & Spa Awards 2024 si sono svolti a Londra il 29 gennaio scorso davanti a un pubblico di esperti mondiali in tema di salute e benessere.

Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale Forte Village: “La recente vincita dei Condé Nast Traveller Awards 2024 nella categoria “Family First” è un riconoscimento che ci riempie di grande orgoglio. Questo prestigioso premio, conferito da quella che è una delle testate più autorevoli e seguite a livello internazionale, rappresenta un tributo all’unicità del Forte Village nel panorama dell’ospitalità mondiale”.

Immerso in 50 ettari di splendidi giardini sulla costa meridionale della Sardegna, il Forte Village offre esperienze enogastronomiche in ristoranti gourmet, spiaggia e natura incontaminata, numerose piscine e un’Acquaforte Thalasso & Spa unica al mondo perché si basa sul principio rivoluzionario dell’acqua di mare a diversa temperatura e densità salina.



“La proposta di servizi ed esperienze, capace di superare le più alte aspettative di tutti gli ospiti indipendentemente dall’età e dalle preferenze – afferma Giannuzzi – è davvero straordinaria e non trova eguali al mondo, così come la forte vocazione del nostro Resort per il benessere grazie ad un protocollo talassoterapico unico, che si può trovare solo nella nostra Spa. I Condé Nast Traveller Awards 2024 premiano l’impegno costante di tutti i nostri collaboratori e assumono per noi un valore ancora più importante perché giungono a breve distanza dall’ottenimento del titolo di “Miglior Resort al Mondo” per 25 anni consecutivi”.



Fra i premi più recenti, nel 2024, anche il “Best overseas Hotel/Hotel&Resort voyage award China”.