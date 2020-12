Venerdì 18 dicembre la Sardegna sarà ancora una volta protagonista di Freedom, il programma di Roberto Giacobbo in onda su Italia 1, che quest’anno ha dedicato numerose puntate alla scoperta dei tesori della nostra Isola. Nell’ultima puntata prima della sosta natalizia, si parlerà di un personaggio a metà tra storia e leggenda, reso immortale dai versi di Dante: è il famigerato conte Ugolino, protagonista di una delle pagine più celebri della Divina Commedia. Roberto Giacobbo salirà sul suo castello, a metà strada tra Cagliari e Iglesias, una fortezza inespugnabile da cui il nobiluomo controllava le miniere d’argento e i possedimenti pisani in Sardegna. Ma davvero, come scrive Dante, Ugolino si macchiò di cannibalismo, mangiando i suoi stessi figli?

La puntata, realizzata con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission ha visto la collaborazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cagliari e Nuoro, del Comune di Siliqua e del Castello di Acquafredda – Antarias società cooperativa.