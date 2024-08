Il Comune di Sassari assume a tempo indeterminato: ecco le figure richieste

Il Comune di Sassari ha pubblicato un bando per l’avviamento a selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3 unità con il profilo professionale di operatore ai Servizi ausiliari di supporto, area operatori.



La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il giorno prossimo 13 settembre. Questo è il link per accedere all’avviso pubblico.