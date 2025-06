Il Comune di Muravera offre un fabbricato a Capo Ferrato per progetti sociali e culturali

Muravera mette a disposizione un fabbricato comunale recentemente riqualificato, situato in località Capo Ferrato, con l’obiettivo di promuovere progetti a carattere sociale, culturale e ambientale. Il Comune ha avviato una procedura pubblica per la concessione in uso per sei anni della struttura, rivolta a enti pubblici e realtà del terzo settore, tra cui associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative e istituzioni di utilità sociale.

L’immobile, composto da un corpo unico di 268 metri quadri , si sviluppa su un solo livello ed è dotato di impianti elettrici, idrici e climatizzazione a pompa di calore. L’area di pertinenza esterna si estende per circa 3.500 metri quadrati.

Le condizioni manutentive sono buone, grazie a recenti lavori di ampliamento e riqualificazione. Il fabbricato non è collegato alla rete fognaria: tale intervento, come anche ogni altra opera necessaria all’agibilità, sarà a carico del futuro concessionario, che dovrà affrontare l’onere completo delle autorizzazioni e dei lavori.

Il valore stimato del canone annuo è di 13.320 euro, ma il Comune ha previsto riduzioni importanti in base alla natura del progetto: fino al 90 per cento per attività socio-assistenziali, del 40 per cento per iniziative culturali, educative e sportive, e del 20 per cento per progetti legati all’ambiente e alla tutela degli animali. Il bene verrà assegnato nello stato di fatto in cui si trova e non sarà oggetto di ulteriori interventi pubblici di sistemazione.

La struttura potrà ospitare attività assistenziali rivolte a disabili, anziani e minori a rischio, iniziative per la prevenzione e il recupero dalle dipendenze, progetti educativi, culturali e sportivi, nonché azioni a favore dell’ambiente e del paesaggio. I soggetti interessati dovranno presentare un progetto dettagliato che indichi l’utilizzo degli spazi, la programmazione delle attività, le ricadute attese sul territorio e un piano di investimenti. L’immobile non potrà essere sub-concesso o utilizzato per scopi diversi da quelli dichiarati.

L’istanza di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12 del prossimo 14 luglio 2025. L’apertura delle buste è prevista lo stesso giorno, alle ore 13, in seduta pubblica. I partecipanti dovranno aver effettuato un sopralluogo obbligatorio presso l’immobile entro l’8 luglio. Non saranno accolte domande incomplete o non conformi alle condizioni previste.

La selezione sarà curata da una commissione comunale che attribuirà punteggi fino a un massimo di 100, sulla base di criteri come la qualità della proposta, la fruibilità del servizio, la conoscenza del contesto locale, l’innovazione e le esperienze pregresse. La concessione sarà affidata al soggetto con il punteggio più alto, ma l’amministrazione si riserva il diritto di non procedere se le proposte non saranno ritenute idonee.

Il bando completo e la documentazione necessaria sono disponibili sul sito del Comune di Muravera. Per informazioni, è attivo l’indirizzo Pec: protocollocomunemuravera@legalmail.it.