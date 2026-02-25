Il centro storico di Cagliari cambia volto, il rischio di una ‘monocultura’ turistica. L’assessore Serra: “Dobbiamo pensare anche a chi vive la città tutto l’anno”

Negozi di prossimità in calo, boom di ristoranti e b&b. La Giunta comunale valuta incentivi e regole nel nuovo Puc per riequilibrare il commercio.

di Andrea Tramonte

La città vive anche di turismo ma bisogna considerare bisogni e necessità di chi a Cagliari abita tutto l’anno. Lo dice Carlo Serra, assessore alle Attività produttive della Giunta Zedda, nel commentare alcuni dati che manifestano in modo plastico le conseguenze della “turistificazione” del Capoluogo e alcune dinamiche che hanno visto una accelerata negli ultimi anni. Il report illustrato di recente da Confcommercio Sud Sardegna e dal segretario generale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Cristiano Erriu, racconta di un cambiamento strutturale: nel solo centro storico negli ultimi quindici anni hanno chiuso oltre mille attività commerciali – specie di prossimità – mentre è aumentato il numero di ristoranti, bar e strutture ricettive. Nello specifico: tra il 2011 e il 2025 si registrano 1.073 imprese in meno nel commercio al dettaglio e all’ingrosso, a fronte di 735 attività in più tra alloggio (più 224) e ristorazione (più 511). Quindi b&b, case destinate ad affitti brevi, take away, somministrazione. Un’offerta che rischia di essere ‘standardizzata’, poco radicata nel tessuto cittadino. In ogni caso il saldo complessivo è negativo: meno 338 imprese. Una trasformazione che, secondo il report, rischia di produrre una “monocultura” turistica nei quartieri storici. “Numeri importanti che fanno riflettere – commenta con Sardinia Post l’assessore -. Ci sono dinamiche che non sono legate solo allo sviluppo della città ma in generale del commercio a livello globale. L’online influisce, la grande distribuzione influisce. L’imprenditore tende ad aprire tipologie merceologiche destinate al turismo e alla ristorazione a discapito dei negozi di prossimità. È un trend preoccupante che non riguarda solo Cagliari, ma qui lo stiamo vedendo chiaramente”.

La Giunta riflette da tempo sugli strumenti da mettere in campo per correggere la rotta. Il sindaco Massimo Zedda parla di “fenomeni mondiali che non possiamo fermare” ma aggiunge che “possiamo governare il cambiamento”. A livello normativo i Comuni possono imboccare però strade che sono particolarmente strette. “Dalle liberalizzazioni del 1998 – spiega Serra – i Comuni non rilasciano più licenze per l’apertura delle attività. Questo prima consentiva un controllo e una pianificazione. Oggi non è più possibile. Molte grandi città si stanno orientando su regolamenti per la tutela dei centri storici vincolati dal punto di vista paesaggistico e culturale, intervenendo sulle categorie di attività che si possono insediare. Venezia e Firenze si stanno muovendo così, ma il nostro centro storico è diverso”. In questo senso può aiutare il Piano urbanistico comunale, presentato in Consiglio a ottobre e pubblicato sul Buras a dicembre: ora siamo nella fase delle consultazioni pubbliche con l’obiettivo di costruire un percorso partecipato e migliorare il testo attraverso il confronto con cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria. “Possiamo identificare zone del commercio da regolamentare in modo puntuale e usare leve economiche per favorire le aperture di attività di prossimità – ragiona l’assessore -. Valuteremo agevolazioni sulle imposte comunali per incentivare chi investe in questa direzione. E in ogni caso lo sviluppo del commercio e di altre attività non può essere concentrato su una sola porzione di città. Bisogna lavorare anche su altre zone”.

Nella trasformazione del centro storico pesano anche misure giuste come le pedonalizzazioni: togliere le macchine dalle strade per valorizzare arterie centrali come il Corso Vittorio Emanuele per esempio ha portato a un cambiamento profondo nel tipo di attività presenti nella via. C’è il modo di adottare misure che portano benefici alla città – mobilità attiva, riduzione dell’inquinamento, maggiore sicurezza e potenzialmente la riappropriazione di spazi pubblici da parte dei cittadini – ma che rischiano di contribuire alla “gentrificazione” di un quartiere? “Ci sono città europee dove – quando vengono fatte le pedonalizzazioni – si cerca di consegnare lo spazio ai cittadini, per esempio per costruire giardini o orti – ragiona Serra -. Sono processi partecipativi differenti. Ma certo: se io sono proprietario di un locale commerciale cerco di spuntare il prezzo migliore che magari è quello che mi può garantire un ristoratore rispetto a un artigiano. Sono in costante dialogo con le associazioni di categoria e anche per i pubblici esercizi è importante avere varietà. Se in una strada ci sono solamente ristoranti e bar e mancano altri esercizi commerciali per lo shopping e la spesa, anche per gli esercenti è un problema. Stiamo cercando di ragionare in sinergia anche per pensare a una politica differente”.

Un capitolo riguarda la rigenerazione urbana. È aperto il bando per il superamento della gestione civica del Santa Chiara, che resterà mercato ma con gestione esterna. “Dovrà tenere conto dei flussi turistici ma offrire servizi. Creare punti di comunità aiuta a migliorare la vita in quartieri come Castello, Marina e Stampace. Non ci stiamo inventando nulla: penso al mercato Wagner a Milano, diventato centro di rigenerazione urbana. È un primo passo”. Sul fronte delle politiche attive, il Comune punta anche su fondi europei. “Con il programma Pon Metro Plus 2021-2027 abbiamo 700mila euro in tre anni per l’avvio di nuove attività d’impresa, rivolti a persone fragili e con redditi bassi. Percorsi di formazione e autoimpiego per chi ha un’idea ma non ha accesso al credito. Speriamo di far partire nuove imprese, soprattutto commerciali”. Resta poi il nodo della normativa regionale. “La legge sul commercio è del 2006 ed è ampiamente superata. Sappiamo che l’assessorato regionale al Turismo e Commercio sta lavorando a una revisione. In base alle novità potremo avere strumenti in più per regolamentare”.