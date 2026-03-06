Ikea sbarca a Cagliari e ‘gioca’ con il re sabaudo Carlo Felice: quattro statue ispirate alla sua figura (divisiva)

In piazza Yenne una campagna pubblicitaria gioca sull’orientamento del monumento. Da anni il simbolo divide i cagliaritani per il suo significato storico.

In vista dell’apertura del primo grande negozio dell’Isola, prevista il 19 marzo a Elmas, Ikea ha scelto di legare la propria campagna di lancio a uno dei simboli più noti di Cagliari: la statua di Carlo Felice, al centro di piazza Yenne. Dal 6 all’8 marzo, sui balconi della facciata dell’Hotel Carlo Felice, affacciata sulla piazza, sono state collocate quattro statue neoclassiche raffiguranti dipendenti Ikea con la caratteristica borsa blu Frakta. Le figure sono orientate tutte nella stessa direzione, quella del nuovo store di Elmas, e accompagnate da un messaggio ironico rivolto al sovrano: “Hej Carlo Felice, guarda che Ikea è per di qua”.

La campagna gioca su una curiosità legata al monumento. La statua del re sabaudo, collocata nel 1860, è nota ai cagliaritani anche perché il braccio teso indica una direzione considerata “sbagliata”: secondo la tradizione avrebbe dovuto segnare la Strada Regia verso Porto Torres, ma il monumento fu posizionato con un orientamento diverso rispetto al progetto originario.

Nel tempo la statua è diventata un punto di riferimento della città, anche per motivi più popolari: i tifosi del Cagliari si ritrovano spesso qui per festeggiare i successi della squadra, decorando il monumento con sciarpe e bandiere rossoblù. Allo stesso tempo, però, la figura di Carlo Felice continua a essere oggetto di discussione. Negli ultimi anni una parte della cittadinanza e del dibattito pubblico ha chiesto la rimozione o la ricontestualizzazione del monumento, ricordando il ruolo del sovrano sabaudo nella repressione dei moti rivoluzionari e nelle politiche verso la Sardegna nell’Ottocento.