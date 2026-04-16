Identità false, vendite inesistenti, parenti in difficoltà: truffe on line per decine di migliaia di euro, è allarme

Controlli nel Sud Sardegna per identificare i responsabili di raggiri: l’insidia, avvisano i carabinieri, riguarda indistintamente cittadini di ogni età e professione

Si è finto un maresciallo delle forze dell’ordine per chiedere decine di migliaia di euro con la promessa di sventare una frode bancaria: è accaduto nel Sarrabus, dove i Carabinieri hanno raccolto la segnalazione della vittima e fatto partire la denuncia verso il responsabile. È solo uno dei tanti casi di truffe sui cui il Comando provinciale di Cagliari ha svolto indagini nelle ultime settimane, arrivando a identificare diverse persone responsabili di raggiri.

“Il fenomeno, declinato attraverso canali digitali, telefonici e informatici, continua a rappresentare un’insidia diffusa che colpisce indistintamente cittadini di ogni età e professione“, avvisano dal Comando.

Tra le truffe più diffuse quella del “falso parente in difficoltà”: a Sant’Antioco e Guspini due pensionate sono state indotte a ricaricare carte prepagate da persone che tramite messaggi, fingendosi i figli delle donne, chiedevano con urgenza denaro per la necessità di acquistare un nuovo telefono cellulare. Sempre a Sant’Antioco, una 19enne della provincia di Napoli, già nota alle Forze di Polizia, si sarebbe spacciata per impiegata bancaria, convincendo un pensionato a inviare bonifici per quasi 1.300 euro con il falso pretesto di dover bloccare una truffa.

Diverse anche le false promesse di vendita: a Gonnosfanadiga i Carabinieri hanno denunciato un 21enne residente nel milanese che avrebbe incassato 13.500 euro da un pensionato per la vendita di un’auto mai consegnata. Casi simili a Furtei e Samatzai, dove due soggetti si sarebbero fatti accreditare somme cospicue per macchine agricole o veicoli, fornendo in un caso persino una carta di circolazione falsa per rassicurare l’acquirente. Non mancano poi le truffe legate a falsi siti di e-commerce, come accaduto a Dolianova: un impiegato ha versato quasi 500 euro per l’acquisto di bancali di pellet mai recapitati, o i raggiri assicurativi telefonici registrati a Monserrato per la stipula di finte polizze RCA.

Anche le piccole transazioni non sono esenti da rischi: a Villasor una coppia è stata denunciata per essersi fatta accreditare il pagamento per la finta riparazione di un elettrodomestico, mai restituito, mentre a Villanovafranca una donna, già nota alle Forze di Polizia, avrebbe simulato un incidente stradale inducendo la vittima a consegnarle 80 euro in contanti per un finto risarcimento danni.

Allarmante è anche il furto d’identità digitale e il riciclaggio. A Dolianova, due giovani incensurati avrebbero proposto a diverse vittime finti compensi in denaro in cambio di recensioni online, richiedendo però l’invio di fotografie del viso e dei documenti di identità. Tali dati sensibili sarebbero poi stati ceduti a terzi tramite canali social per l’apertura illecita di conti correnti destinati a riciclare i proventi di altre truffe.

A San Nicolò Gerrei prevedeva l’ingannevole promessa di facili guadagni in cambio della condivisione di video, vincolata però al versamento di centinaia di euro in finte commissioni.