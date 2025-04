Idea sulla sostenibilità di due studentesse vince il Progetto Ichnusa: ecco tutti i premiati

Giornate di testimonianze, formazione, confronto e lavori di gruppo: sono questi i punti di forza che oramai da 14 anni contraddistinguono il “Progetto Ichnusa“, l’iniziativa promossa dal birrificio di Assemini che coinvolge gli studenti dell’Università di Cagliari in un’esperienza altamente formativa. Nel solco di questa consolidata tradizione, anche l’edizione 2025 si è conclusa con un momento di grande condivisione. Al primo posto Rebecca Putzu e Martina Marongiu con il progetto “Un passo verso la sostenibilità: bicchieri riutilizzabili nei festival”. Al secondo posto Daniele Palla, Federico Alberti, Simone Sabatini e Lorenzo Sechi con il progetto “Se deve finire così, beveteci pure.” Ed infine, al terzo posto, Carlotta Ruiu, Gabriele Montisci, Annalisa Salis, Emma Tocco e Marta Aresu con il progetto “Il nostro Fast Food”.

Proprio tra queste giovani leve, dopo una selezione condotta con un esperto in Risorse Umane, verrà individuato il candidato più idoneo per uno stage retribuito di sei mesi nel team marketing di Ichnusa. Questo è, forse, uno degli aspetti più attrattivi del programma, un’occasione che rappresenta un importante trampolino di lancio per intraprendere un’esperienza nel marketing e nella comunicazione.

“Questa iniziativa è ormai un punto di riferimento per l’accesso al mondo del lavoro – spiegano dalla società – in una Regione, la Sardegna, dove il tasso di occupazione giovanile tra gli under 30 è al 29,6%, 7 giovani sardi su 10, quindi, sono disoccupati. Negli ultimi 14 anni, oltre 700 studenti hanno preso parte all’iniziativa e, anche quest’anno, le iscrizioni hanno registrato una partecipazione significativa da parte di studenti e studentesse dei corsi triennali e magistrali di molteplici facoltà. Anche perché l’iniziativa che nasce all’interno del corso di Marketing della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Università di Cagliari, permette di applicare le conoscenze teoriche a un progetto concreto, legato al territorio e basato su un caso studio reale”.

Il format dell’iniziativa prevede due giornate di seminario accreditato, in cui i partecipanti hanno avuto la possibilità di incontrare gli esperti dell’azienda e approfondire nozioni di branding e comunicazione, andando a studiare il profilo aziendale, per poi scendere più nel dettaglio con una panoramica su posizionamento della marca e prodotti, fino ad arrivare al legame con la Sardegna. “I ragazzi – sottolineano da Ichnusa – sono stati coinvolti nella creazione di un progetto concreto da sviluppare sul territorio, che doveva rispettare specifici criteri: coerenza, innovazione, fattibilità e capacità di esposizione. Questo percorso ha permesso loro di applicare le competenze acquisite, trasferendo la teoria in un contesto pratico. Un’opportunità preziosa per affrontare le sfide professionali e proporre soluzioni innovative per la regione, in un ambiente che stimola la creatività e favorisce lo sviluppo delle professionalità“.

Studenti e studentesse, divisi in gruppi, hanno avuto tempo fino al 8 aprile per presentare i loro progetti. Tra le proposte ricevute, si sono distinti i gruppi che hanno presentato idee innovative per la marca, riuscendo a valorizzare al meglio il legame del birrificio con l’isola.

“Sono particolarmente orgoglioso di questa iniziativa nella quale gli studenti di diversi corsi di laurea dell’Ateneo possono cimentarsi in un progetto di marketing che dà loro sia la possibilità di mettere in pratica i concetti studiati nei rispettivi corsi, sia nella opportunità di lavorare insieme contaminandosi reciprocamente. Nondimeno ci tendo a sottolineare come negli anni la collaborazione con Ichnusa è cresciuta in qualità e fiducia, elementi fondamentali per sviluppare proficui rapporti di reciproca soddisfazione soprattutto nel vedere che i nostri studenti hanno poi spesso la possibilità di essere assunti finito il periodo di tirocinio” ha dichiarato Giuseppe Melis, docente di marketing presso l’Università degli Studi di Cagliari e storico referente del progetto.

“Attraverso il birrificio di Assemini, Ichnusa ha sempre posto il legame con la Sardegna al centro della sua identità: i suoi valori, la sua storia e le sue tradizioni sono una continua fonte di ispirazione per l’azienda. Condividiamo un profondo senso di appartenenza a questa terra, e iniziative come il Progetto Ichnusa – che nascono dalla collaborazione con l’Università di Cagliari, un’eccellenza della regione – sono un esempio concreto del nostro impegno nel valorizzare i talenti locali e nel contribuire a costruire un futuro migliore per le nuove generazioni. Lo facciamo da 14 anni e, ogni anno, siamo colpiti dalla curiosità, dalla determinazione e dalla passione con cui i partecipanti si impegnano a valorizzare il proprio territorio. Per noi, è un privilegio far parte di questo percorso formativo; per loro, rappresenta un’opportunità straordinaria per entrare nel mondo del lavoro” – ha dichiarato Cristina Newburgh, Marketing Manager di Ichnusa.

Il Progetto Ichnusa anche nel 2025 ha visto come protagonisti le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea in Economia e Gestione Aziendale, Economia e Finanza, Economia Manageriale, Scienze economiche, Data Science, Business Analytics e Innovazione, Scienze della Comunicazione, Filosofia e teorie della comunicazione, Lingua e Traduzione, Scienze Politiche, Innovazione Sociale e Comunicazione.