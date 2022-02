I dinosauri sbarcano nell’Isola: arriva il ‘Jurassic expo in tour’

Il re non può che essere il Tyrannosaurus-Rex. È al centro del padiglione, muove la testa da una parte all’altra con lo sguardo di chi sta cercando una preda. Ma, soprattutto, apre e chiude la bocca, mostrando denti che sembrano sciabole. I dinosauri arrivano in Sardegna. A Natale erano in Sicilia: ora attraversano il mare e sbarcano a Quartu Sant’Elena, città metropolitana di Cagliari. Estinti, ma rinati sotto forma di robot per riproporre nel grande spazio di via Cecoslovacchia a Pitz’e Serra un pezzo di vita di qualche milione di anni fa.

È il “Jurassic expo in tour”, viaggio indietro nel tempo nel mondo dei dinosauri. Un tuffo nella preistoria con un allestimento che riproduce lo scenario giurassico. La prima è prevista per il 19 febbraio, ma i giganti dominatori della terra si potranno ammirare sino al 6 marzo. È un tour di un’ora. Il salto all’indietro nel tempo non cancella gli accorgimenti anti Covid: il percorso – come già sperimentato nelle tappe precedenti – prevede il rigoroso rispetto di tutte le normative per combattere l’avanza del virus. Ingressi dalle 16 alle 20. Domenica e festivi dalle 10 alle 12 e ancora dalle 16 alle 20. Una mostra-spettacolo che sta facendo il giro d’Italia, rivolta a qualsiasi target di pubblico: fa emozionare i bambini e incuriosisce gli adulti. I dinosauri e gli animali preistorici sono ricostruiti a grandezza naturale.

Sono modelli animatronics, in breve robot in movimento. Attraverso la loro storia si racconterà l’evoluzione della vita nel pianeta. Dall’acqua alla terraferma. Dai rettili preistorici più famosi e conosciuti come, il Tyrannosaurus-Rex, lo Spinosauro e il Velociraptor alle ricostruzioni dedicate ai resti fossili, agli scheletri di giganteschi animali vissuti milioni di anni fa. Video e pannelli ricordano misure, caratteristiche e abitudini degli animali preistorici per una lezione difficile da dimenticare.