L’associazione dei dializzati e trapiantati chiede al Comune di Quartu la restituzione dei soldi che sarebbero stati “indebitamente” detratti ai pazienti. Giuseppe Canu, presidente regionale dell’Asnet (associazione sarda nefropatici emodializzati e trapiantati) ha scritto una lettera indirizzata al sindaco Stefano Delunas e all’assessora alle Politiche sociali, Martina Cambarau con tutti i riferimenti normativi che giustificherebbero la richiesta di restituzione dei soldi. “Dal mese di luglio 2015 a questi pazienti sarebbero stati detratti, dal sussidio dovuto in quanto dializzati e trapiantati, circa 65 euro mensili per un periodo di circa un anno e mezzo e più. Questo perché, un decreto prevedeva che l’indicatore della situazione reddituale dell’Isee si sarebbe dovuto comporre dalla somma della pensione da lavoro e quella da invalido civile – si legge -. Per detti pazienti, ciò avrebbe fatto scattare un’aliquota superiore che avrebbe determinato proprio la citata detrazione dal sussidio. Trascorso circa un anno e mezzo, il dovuto è stato ripristinato interamente come previsto dalle leggi di settore”.

“Nel frattempo, contro il decreto 159 del 2013 vennero presentati tre ricorsi al Tar del Lazio che produssero tre sentenze che di fatto hanno modificato parzialmente l’impianto di calcolo dell’indicatore della situazione reddituale – si legge nella nota dell’Asnet -. Fra queste modifiche apportate, vi è l’esclusione dal computo dell’indicatore della situazione reddituale dei ‘trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche’. Ciò significa che tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc., devono essere scorporati dall’indicatore della situazione reddituale e non possono essere computati per calcolare una eventuale riduzione nell’erogazione del sussidio previsto dalla legge regionale 11 dell’85 modificata dalla legge 43 del ’93.

“La presidenza del Consiglio, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il ministero dell’Economia e Finanze, per ogni sentenza emessa dal Tar del Lazio, inoltrarono ricorso presso il Consiglio di Stato. La quarta sezione del Consiglio di Stato, il data 29 febbraio 2016 ha reso pubbliche tre sentenze, confermando quanto deciso dal Tribunale amministrativo sostenendo che ‘gli indennizzi percepiti dai disabili non possono essere considerati una fonte di reddito‘. I trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni sono quindi un sostegno al disabile e non una ‘remunerazione del suo stato di invalidità, oltremodo irragionevole oltre che in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione’, e tutto quanto viene indicato nella sentenza”.

Secondo il presidente dell’Asnet in base a questi presupposti “i pazienti ritengono di avere diritto al recupero delle somme detratte”, considerando che “l’amministrazione comunale ha regolarmente percepito dalla Regione Sardegna l’intero ammontare dei sussidi spettanti ai dializzati“. L’associazione deoi pazienti chiede al sindaco e all’assessora di restituire le somme perché “per tanti dializzati risultano essere di vitale importanza dovendo sottoporsi al trattamento dialitico almeno 13 volte al mese”.