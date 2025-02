Guasto alla stufa, il sindaco di Assolo e la moglie intossicati dal monossido di carbonio

Hanno respirato monossido di carbonio a causa delle esalazioni della stufa. E’ accaduto ieri sera ad Assolo nell’Oristanese, il sindaco e la moglie sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Marino di Cagliari, ma non sarebbero in pericolo di vita.

L’allarme è scattato ieri sera poco prima delle 21. I due si trovavano in casa e le stanze si sono saturate a causa di un malfunzionamento della stufa. Probabilmente uno dei due si è accorto di quanto stava accadendo ed è riuscito a dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Alese e le ambulanze del 118 che, viste le condizioni dei coniugi, hanno deciso di trasportarli a Cagliari per il trattamento in camera iperbarica. Sul posto sono an che intervenuti i carabinieri.