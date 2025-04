Gli studenti della London school of economics nell’Isola per il secondo anno consecutivo: viaggio di studio a Cagliari

Per il secondo anno consecutivo, studenti e studentesse del corso di laurea triennale in Geografia ed Economia del dipartimento di Geografia e ambiente della London School of Economics hanno scelto Cagliari e la sua Università come meta di un’esperienza formativa in cui apprendimento e scoperta si sono intrecciati in modo profondo.

Il viaggio di studio, che si è concluso nei giorni scorsi, è stato ideato dai docenti del dipartimento di Scienze economiche e aziendali , Simona Iammarino e Stefano Usai, in collaborazione con lo staff della Lse ed è stato concepito come uno “studio immersivo sullo sviluppo economico locale sostenibile e la rigenerazione urbana”. Un’occasione preziosa per esplorare da vicino le trasformazioni di una città che unisce tradizione e innovazione, storia e futuro.

Durante il soggiorno, studentesse e studenti hanno avuto modo di immergersi non solo nella ricchezza culturale e paesaggistica del capoluogo sardo, ma anche nelle sue dinamiche socio-economiche, entrando in contatto diretto con l’ecosistema cittadino fatto di università, imprese, istituzioni e comunità locali.

Le strade di Cagliari, dove passato e presente si incontrano, hanno fatto da sfondo a un percorso formativo arricchito da lezioni, visite guidate, laboratori e incontri con esperti locali. Un’esperienza che ha permesso agli studenti di ampliare le proprie prospettive sul mondo, confrontandosi con i temi della sostenibilità urbana, delle politiche di rigenerazione e delle sfide dello sviluppo territoriale.

Fondamentale è stato il supporto del dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Cagliari, dei docenti e degli studenti del corso di International Management, che hanno partecipato attivamente al progetto. Grazie a questo scambio, gli studenti della Lse hanno potuto approfondire le loro competenze analitiche e critiche, cimentandosi con attività di raccolta dati, interpretazione delle evidenze e risoluzione di problemi complessi legati alla pianificazione urbana sostenibile.