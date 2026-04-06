Giulio Regeni, il caso a Cagliari: “No alla lectio dell’archeologo egiziano Hawass, è compromesso con Al Sisi”

L’evento, inserito nell’ambito della mostra su Tutankhamon in corso al Bastione, è patrocinato dal Comune, lo stesso che sino al 2019 teneva appeso uno striscione con la scritta “verità per Giulio Regeni”. L’iniziativa contestata dallo studioso Alfonso Stiglitz

V. F.

“Fino al 2019 uno striscione giallo con la scritta “Verità per Giulio Regeni” era posto sull’edificio del Comune, eliminato poi dalla giunta di Paolo Truzzu. Nello stesso anno, prima del cambio di amministrazione venne inaugurata, con il patrocinio del Comune, una panchina gialla davanti al palazzo di giustizia. In questi giorni viene annunciata in città la presenza dell’archeologo egiziano Zahi Hawass, per la presentazione della sua “autobiografia esclusiva”, mascherata da lectio magistralis. L’archeologo Zehi Hawas è stato esponente di primo piano del regime sanguinario di Hosni Mubarak che lo pose a capo della gestione dell’archeologia egiziana. Nel 2011 fu nominato ministro delle Antichità, ministero appositamente creato per lui. Il nuovo dittatore Al Sisi, con il quale ebbe altri incarichi, fu da lui paragonato al faraone Mentuhotep II, faraone dell’XI dinastia e restauratore dell’ordine in Egitto. Da sempre è vicino al potere egiziano, quello stesso potere che nega la giustizia a Giulio Regeni”. Parole di Alfonso Stiglitz, importante archeologo sardo, apparse su Facebook il giorno di Pasqua. Non avrebbero bisogno di commenti se non per definire la coerenza di chi a Palazzo Bacaredda ha deciso di patrocinare l’invito a Hawass. La sua presenza, il 10 e 11 aprile, è legata a “Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta”, la mostra organizzata nei grandi spazi della passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy dalla cooperativa Sémata e dal Comune, che si protrarrà sino al 31 luglio.

Va bene, in Egitto è un’autorità, nessuno ne dubita, probabilmente lo è anche a livello mondiale. Ciò non toglie che le ragioni di opportunità avrebbero dovuto prima far riflettere l’amministrazione comunale per poi decidere di lasciar perdere Hawass e chiedere l’intervento di altri esperti che, non solo in Italia, non mancano di certo. Stiglitz insiste: “Il problema maggiore è il logo del Comune di Cagliari, che ne certifica il patrocinio. Ritengo auspicabile che l’amministrazione revochi il patrocinio e che nessuna autorità comunale o regionale partecipi all’evento. Consola che il 7 di maggio l’università di Cagliari realizzi una iniziativa sui temi della libertà di studio e di ricerca dedicata a Giulio. Richiamare questa iniziativa è opportuno visto che l’azione archeologica di Zahi Hawass è stata tutta improntata al controllo rigido della ricerca scientifica in Egitto, che non poteva avvenire senza il suo consenso, la sua partecipazione e che doveva andare alla sua glorificazione. Un nemico dichiarato della libertà di ricerca”.

Hawass, intanto, fa sapere: “Sono felicissimo di vedere la mostra e guidare il pubblico alla scoperta degli oggetti del Golden Boy e non vedo l’ora di venire per la prima volta in Sardegna”. La sua lectio magistralis, per inviti, è sold out, come prevedibile. Il problema rimane: come conciliare un personaggio tanto discusso con la libertà di ricerca e di studio costata la vita a Giulio Regeni? Il modo c’è, lo ha indicato Stiglitz, e pazienza per l’eventuale ripensamento e l’inevitabile marcia indietro. Non è mai troppo tardi per un segno di vita alternativo. Altrimenti parliamo di sovrastrutture: che significa sennò promuovere Hawass oggi e celebrare Regeni domani? Non è manicheismo, è solo una piccola, minima, raccomandazione alla decenza.