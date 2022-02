Giovani agricoltori e accesso al credito, Coldiretti apre uno sportello

L’accesso al credito è uno dei problemi più importanti in agricoltura e riguarda tutte le fasce di età a cominciare dai giovani: secondo un’analisi di Coldiretti Giovani Impresa, infatti, per il 57% dei giovani agricoltori italiani l’accesso al credito risulta un problema, contro il 33% dei giovani agricoltori Europei.

Per questo Coldiretti Nuoro Ogliastra ha istituito uno sportello itinerante di consulenza gratuito in materia creditizia e bancaria riservato a tutti i soci.

È possibile usufruire del nuovo servizio contattando il consulente creditizio di Coldiretti, Luigi Sau, previo appuntamento (cellulare 392.9468508), sia nella sede centrale di Nuoro che in quelle zonali (Bitti, Dorgali, Fonni, Jerzu, Isili, Lanusei, Macomer, Nurri, Siniscola, Sorgono) per fornire consulenza su finanziamenti di liquidità; finanziamenti per acquisto terreni agricoli ed aziende agricole; finanziamenti per acquisto bestiame, attrezzature o macchinari e per finanziamenti riguardanti i Psr.

“L’accesso al credito è sentito dalle aziende agricole – afferma il presidente di Coldiretti Nuoro- Ogliastra, Leonardo Salis – per questo abbiamo istituito lo sportello di consulenza gratuito che consenta ai nostri soci di poter essere agevolati e orientati in questo campo in cui spesso si incontrano difficoltà e non sempre si hanno le giuste informazioni”.

“Lo abbiamo pensato itinerante – spiega il direttore di Coldiretti Nuoro- Ogliastra, Alessandro Serra – per dare la possibilità a tutti i nostri soci che fanno parte di un territorio molto vasto in cui non è semplice spostarsi, di poterne usufruire. Dai primi riscontri che abbiamo, i soci stanno apprezzando e ci stanno confermando la sua utilità”.