Giovane di Arzana muore a un anno dall’incidente stradale: era ricoverato a Parma

Alla fine non ce l’ha fatta Nicola Demurtas, vittima di un incidente stradale un anno fa lungo la strada che porta a Santa Maria Navarrese. Il giovane avrebbe compiuto 25 anni fra qualche mese ed è morto in un ospedale di Parma, dove era ricoverato – scrive La Nuova Sardegna – per essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Demurtas era stato trasferito dall’ospedale di Oristano a quello di parma. Era stato in coma e la speranza era che l’intervento potesse dargli più chance. Il sindaco di Arzana, Angelo Stochino, ha annunciato che i funerali verranno fissati non appena la salma tornerà in paese e proclamerà una giornata di lutto cittadino.