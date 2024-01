Gigi Riva, migliaia di persone per l’ultimo saluto a Rombo di tuono. Oggi a Bonaria i funerali

Quando la notizia della sua morte si è diffusa, la Sardegna intera si è fermata. E ieri, poco dopo l’apertura della camera ardente, anche Cagliari era deserta. Strade e locali si sono improvvisamente svuotati, mentre migliaia di persone, dal primo pomeriggio e senza sosta, hanno raggiunto lo stadio per rendere omaggio a Gigi Riva, scomparso lunedì scorso all’età di 79 anni. L’omaggio a Rombo di tuono è mondiale: le copertine dei maggiori quotidiani nazionali ed esteri sono dedicate al grande campione.

Oggi ci sarà ancora tempo fino alle 13 per entrare all’Unipol Domus, il luogo simbolo dove la famiglia ha chiesto di allestire la camera ardente. Ieri dalle 14 fino alle 22, per l’ultimo saluto, un fiume di tifosi ha raggiunto il piazzale dello stadio, in attesa di rendere omaggio ad un uomo che, nei gloriosi anni Settanta, ha portato il Cagliari in serie A.

Alle 16, i funerali saranno celebrati nella basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari. Sarà monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, a presiedere la Messa esequiale di Gigi Riva.

Attesi il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e della Figc, Gabriele Gravina, non mancheranno di dare l’estremo saluto alla leggenda anche il ct, Luciano Spalletti, e tanti ex azzurri campioni del mondo 2006, come Gianluigi Buffon, attuale capo delegazione della nazionale. Raggiungerà Cagliari anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale di Leggiuno (Varese), il paese dove Riva era nato e cresciuto e dove si osserverà il lutto cittadino.

Intanto, oggi (fino alle 13) chi vorrà rendergli omaggio potrà recarsi allo stadio arrivando dal versante Curva Nord della Main Stand con ingresso dal Varco Spogliatoi. Il deflusso avverrà verso la Curva Sud. Il Cagliari Calcio consiglia il parcheggio delle auto nelle aree in prossimità della Curva Nord e del Parcheggio Cuore. Alle persone diversamente abili è consentito arrivare in auto e parcheggiare presso il parcheggio 1920 (Tribuna lato sud).

Il lutto L’Isola intera è in lutto, bandiere a mezz’asta in decine di Comuni. A Cagliari il sindaco Paolo Truzzu ha proclamato il lutto cittadino fino alle esequie. Con l’Ordinanza sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente già programmate e che avrebbero dovuto svolgersi durante il periodo di lutto. Disposta anche l’esposizione a mezz’asta della bandiera regionale, come dichiarato dal Presidente della Regione, e della bandiera cittadina nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici. L’Amministrazione Comunale parteciperà alla cerimonia funebre con il Gonfalone della Città di Cagliari.