Giornata d’impegni pubblici a Cagliari per la Dinamo Sassari: incontri istituzionali e attività sociali hanno impegnato i Giganti biancoblu nel capoluogo sardo, ottenendo ancora una volta un segno dell’entusiasmo che la squadra suscita in tutta Sardegna. Il presidente Stefano Sardara si è detto soddisfatto: “Sentiamo ogni giorno l’affetto dei sardi non solo nella nostra Isola, ma in tutto il mondo, e questo ci regala un’immensa soddisfazione. Siamo inoltre grati poi al presidente Christian Solinas per averci invitato a Villa Devoto. Con lui stiamo raccogliendo grandi risultati”.

La Dinamo è stata ospite in mattinata del presidente della Regione, Christian Solinas, a Villa Devoto in uno dei diversi impegni che la squadra sta sostenendo in giro per l’Isola. L’occasione è stata propizia per festeggiare la recente vittoria della Supercoppa italiana, così come ha confermato il governatore: “Avete un posto speciale nel cuore dei sardi – ha detto Solinas – Ogni canestro, ogni partita, ogni vostra vittoria fa crescere in tutti noi stima e ammirazione per la vostra squadra, per la vostra bandiera, per la vostra gloriosa storia. Siamo orgogliosi, siete ambasciatori della Sardegna nel mondo”.

E la Dinamo è stata anche ambasciatrice di diverse attività nel sociale, come quella che l’ha portata a presenziare allo #SlotMob, evento inserito all’interno della “Notte dei Ricercatori” organizzata dall’Università di Cagliari in piazza Garibaldi, in cui sono stati premiati due bar (House Cafè e Nuovo Cafè Garibaldi) per aver rinunciato alla presenza delle slot machine. Davanti a un nutrito gruppi di tifosi e curiosi, la società sassarese ha dato un calcio alla ludopatia che in questi anni ha coinvolto tantissime persone e rovinato diverse vite, e regalato momenti di festa: oltre ai premi, giocatori e dirigenti si sono intrattenuti nei due esercizi per prendere un caffè, dispensando sorrisi, selfie e battute. “È un problema che impatta tantissimo sui cittadini – ha chiarito Sardara – abbiamo investito tanto su questo progetto, e siamo felici di dare un contributo concreto contro la ludopatia”.

Ma è ancora difficile capire l’enormità di questo problema, che va ad inficiare sulle tasche degli italiani: La diffusione dell’azzardo indiscriminato nelle nostre città sta portando via risorse economiche importanti – ha spiegato Vittorio Pelligra, professore e coordinatore del Dottorato di Scienze economiche e aziendali all’Università di Cagliari -. Solo nel 2018 si sono giocati 106 miliardi di euro. Per fare un confronto, l’Italia investe in istruzione e ricerca scientifica appena 63 miliardi: poco più della metà. Questo dà una idea dell’ordine di grandezza del problema. I Giganti della Dinamo, col loro esempio e la loro visibilità, possono convincere tanti esercenti a evitare la presenza di slot nel proprio bar”.

Simone Spada