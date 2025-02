Gestione e trattamento dell’ictus, Brotzu centro di eccellenza: premio internazionale per il terzo anno di seguito

L’Arnas G. Brotzu ha ricevuto per il terzo anno consecutivo il prestigioso “Eso Angels Award Platinum Status“, un riconoscimento internazionale che premia l’eccellenza nella gestione e trattamento dell’ictus. La cerimonia di premiazione si terrà il 27 febbraio presso l’aula Ciccu del San Michele, con la consegna del premio da parte di Linda Serra, rappresentante del gruppo Angels. Questo successo è stato possibile grazie a un team multidisciplinare altamente specializzato e a una collaborazione efficace tra le diverse Stroke unit regionali, che ha migliorato i tempi di risposta e la copertura territoriale.

Il programma Angels valuta le performance ospedaliere basandosi su parametri come rapidità di intervento, congruità delle cure e prevenzione delle complicanze. L’Arnas G. Brotzu, come centro di riferimento per la cura dell’ictus in Sardegna, garantisce terapie di riperfusione 24 ore su 24 e la gestione delle emergenze cerebrali. Il direttore generale, Agnese Foddis, ha sottolineato l’importanza del riconoscimento: “La missione dello Stroke team è trattare tempestivamente il paziente colpito da ictus, assicurando l’efficacia delle terapie e favorendo il ritorno alla vita quotidiana. Grazie al modello Mothership e al servizio di elisoccorso, siamo riusciti a centralizzare un buon numero di pazienti, ottimizzando i tempi di intervento e garantendo una copertura sanitaria tra le migliori d’Italia. Tuttavia, per migliorare ulteriormente, è essenziale l’istituzione di un sistema di back transport che permetta il ritorno dei pazienti verso le strutture di riferimento locali, supportando il percorso riabilitativo e riducendo la pressione sugli ospedali più specializzati”.

Un traguardo raggiunto grazie al lavoro svolto da un team multidisciplinare e multiprofessionale, altamente specializzato, che comprende professionisti delle strutture di Neurologia e Stroke Unit (direttore Giovanni Cossu), Neuroradiologia (direttore Simone Comelli), Anestesia e Rianimazione (direttore Maria Emilia Marcello), Pronto Soccorso e Obi (direttore Fabrizio Polo), Radiologia (direttore Paolo Siotto), Neurochirurgia (direttore Carlo Conti), e Riabilitazione (direttore Pietro Braina).