Il Comune di Gavoi si mobilita con una gara di solidarietà per il ragazzo di 17 anni che venerdì scorso è rimasto schiacciato sotto un grosso masso nelle campagne del paese durante alcune operazioni di spietramento.

Il giovane, che era stato sottoposto a un lunghissimo intervento chirurgico al San Francesco di Nuoro, da martedì notte è stato trasferito con l’elisoccorso dell’Areus al Niguarda di Milano, dove i medici si prodigano per salvargli la vita e per ricostruire alcune parti vitali compromesse dal trauma. Per aiutare i genitori del ragazzo che dovranno assistere il figlio nel capoluogo lombardo, l’amministrazione comunale ha lanciato una raccolta fondi annunciata sulla pagina Facebook del Municipio.

“Nicola è al Niguarda di Milano – si legge – Dal San Francesco di Nuoro, che lo ha curato e assistito in modo eccellente, è stato trasferito ad un centro di alta specializzazione e con lui ci sono i genitori. Con un gesto di solidarietà, diamo loro una mano per le ingenti spese che dovranno affrontare. Chi volesse può versare all’Iban: IT79S0101585301000014050342 nel conto del Banco di Sardegna”.