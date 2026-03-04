Gattina picchiata e abbandonata dentro una busta a Dolianova, ora lotta tra la vita e la morte: “Chi sa parli”

“Serve individuare i responsabili, episodi simili già accaduti un anno fa”, denuncia l’associazione Lndc animal protection.

Un grave caso di maltrattamento animale è stato segnalato a Dolianova, nella Città metropolitana di Cagliari, dove una gattina è stata ritrovata sanguinante dopo essere stata picchiata e chiusa in una busta, abbandonata in un luogo pubblico. L’animale è stato soccorso e ricoverato e, secondo quanto riferito dall’associazione Lndc Animal Protection, sta lottando tra la vita e la morte.

L’associazione ha annunciato di aver presentato una denuncia alle autorità competenti, chiedendo che vengano avviate rapidamente le indagini per individuare i responsabili. Gli animalisti confidano anche nella presenza di telecamere di sorveglianza nella zona per ricostruire quanto accaduto.

Il caso ha suscitato particolare preoccupazione perché si verifica nello stesso territorio dove, circa un anno fa, si erano registrati altri episodi di violenza contro animali, tra cui quello del gatto Tigro, morto dopo essere stato bruciato vivo.

“È sconcertante e inaccettabile che in un breve arco di tempo si ripetano atti di violenza così efferati contro gli animali nello stesso comune – afferma la presidente di Lndc Animal Protection, Piera Rosati –. Questo territorio sembra essere teatro di una gravissima cultura della violenza gratuita o il luogo di azione di un vero e proprio serial killer, e non possiamo restare in silenzio davanti a simili segnali inquietanti”.

L’associazione invita istituzioni, forze dell’ordine, servizi veterinari e cittadini a collaborare per prevenire e contrastare episodi di maltrattamento. “È necessario intensificare i controlli, promuovere segnalazioni tempestive e sostenere iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla tutela degli animali”, sottolinea Lndc.

“Ogni atto di violenza va fermato sul nascere – conclude Rosati –. La vita di un animale è un valore che non può essere ignorato o svalutato. Rinnoviamo il nostro appello alla comunità locale: se notate situazioni sospette, fate subito le segnalazioni del caso. La protezione degli animali è un dovere civile e morale”.