Gara di solidarietà per una donna, ma è una ladra seriale. Denunciata

L’avevano notata sul ciglio della strada, sola, con delle valige, e subito era scattata una gara di solidarietà per dare un tetto e un pasto caldo a una badante rumena. Poi, la scoperta: la signora in realtà è una ladra seriale. La donna è stata denunciata dalla polizia di Sassari.

La donna, grazie alla generosità degli algheresi, in primis del titolare di un’agenzia di viaggi, a cui la badante si era rivolta per comprare un volo per la Romania, aveva dormito una notte in un hotel e poi era stata ospitata da una famiglia. Invece, si è poi scoperto che la donna, nel cortile della casa di un’anziana di 95 anni per la quale faceva da badante a Sassari, aveva nascosto una serie di oggetti e indumenti, tra cui orologi antichi e pellicce, molto costosi, e anche oro. I fatti risalgono a novembre.

La notizia è stata riportata da La Nuova Sardegna, che ha sentito la figlia della 95enne, riportando anche un fatto grave. La badante, infatti, messa alle strette dalla figlia, insospettita per le continue sparizioni di oggetti, tra cui una collana, ha preso il coltello minacciando di uccidersi. Tempestivo l’arrivo della squadra mobile della Polizia. In quel momento la donna ha confessato, riferendo dove avesse nascosto la refurtiva.