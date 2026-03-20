Furti in casa, la Sardegna è la Regione meno colpita a livello nazionale

Numeri in calo anche nel 2025: l’Isola resta tra le regioni con meno reati domestici e si conferma ai vertici per sicurezza.
La Sardegna si conferma la regione italiana meno colpita dai furti in abitazione. Nel 2024 nell’isola sono stati registrati 1.296 episodi, in calo del 3,5% rispetto all’anno precedente, con un tasso di 8,3 furti ogni 10mila abitanti: il dato più basso a livello nazionale, ben distante dalla media italiana di 26,4.
Un risultato che colloca l’Isola all’ultimo posto per incidenza del fenomeno, confermandone il primato in termini di sicurezza domestica. Anche sul fronte delle rapine in abitazione – i casi in cui l’intrusione avviene con violenza – i numeri restano contenuti: 29 episodi nel 2024, pari a 1,8 ogni 100mila abitanti, che valgono il sedicesimo posto nella graduatoria nazionale.
I dati emergono dalla quarta edizione dell’Osservatorio sulla sicurezza della casa Censis-Verisure, realizzato con il Servizio analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno.
Il trend di lungo periodo mostra un calo ancora più marcato: tra il 2019 e il 2024 i furti in abitazione in Sardegna sono diminuiti del 40,3%. Una flessione che prosegue anche nel 2025: nei primi sei mesi dell’anno sono stati registrati 485 episodi, il 19,3% in meno rispetto allo stesso periodo del 2024.
In controtendenza solo la provincia di Nuoro, che tra 2023 e 2024 segna l’aumento percentuale più alto (+43%). Un dato che resta però contenuto in termini assoluti: 154 furti, pari a 7,9 ogni 10mila abitanti, comunque al di sotto della media regionale e nazionale. Nel complesso, la Sardegna si conferma anche nel 2025 tra le aree più sicure del Paese: nell’indice della sicurezza domestica è seconda per il secondo anno consecutivo.