Furti e attentati incendiari a Bitti, il sindaco sente la prefetta: “Situazione insostenibile, diamo segnale di legalità”

“Dopo l’ultimo attentato incendiario, avvenuto questa notte a Bitti, ho sentito la Prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, per manifestarle la preoccupazione dovuta alla recrudescenza dei problemi di ordine pubblico registrati in paese negli ultimi mesi. La rappresentante del Governo ha assicurato che nel prossimo Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza sarà inserito nel programma dei lavori anche un punto dedicato al nostro paese, e su cui sono stato invitato a intervenire, per capire cause e possibili soluzioni da portare avanti insieme, per porre fine a questa condizione”. Lo ha detto il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini.

“La situazione sta diventando insostenibile ed è giusto dare un segnale di legalità a chi nell’ombra sta minando il clima del buon vivere civile della nostra comunità. Un clima che negli ultimi anni ha affrontato certamente altre criticità, ma non la frequenza di fatti criminosi accaduti di recente. Tale quadro ci impone ora una riflessione più ampia e approfondita, così da superare quanto prima questo spiacevole momento”, ha concluso Ciccolini.