Furgone contro auto a Marrubiu, dopo lo scontro finisce su un muretto: cinque feriti

Cinque persone coinvolte, una trasferita in condizioni gravi in elicottero a Sassari.
Incidente stradale a Marrubiu, in località Zuradili, dove un furgone Citroën Nemo si è scontrato con una Kia Sportage per cause ancora in fase di accertamento.
Dopo l’impatto, il furgone ha terminato la corsa contro un muretto basso, ribaltandosi su un lato. A bordo della Kia viaggiavano cinque persone, che sono riuscite a uscire dall’abitacolo con l’aiuto degli occupanti dell’altro veicolo e, in alcuni casi, autonomamente.
Il bilancio è di cinque feriti, uno dei quali in condizioni più serie: è stato trasferito con l’elisoccorso Areus a Sassari. Gli altri sono stati soccorsi e trasportati in ospedale con le ambulanze.
Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Oristano, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area.