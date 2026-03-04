Fuori dal giro, a Sassari un progetto della polizia locale contro l’abuso di alcol e droghe tra giovani

Al termine del percorso ci sarà un contest sul tema della legalità destinato alle scuole superiori sassaresi

La polizia locale di Sassari ha avviato una nuova campagna di prevenzione e sensibilizzazione contro l’abuso di alcool e droghe fra i giovani, coinvolgendo duemila studenti delle scuole superiori cittadine.

Il progetto si chiama “Fuori dal giro” e sta portando gli agenti della municipale nelle scuole a dialogare con i ragazzi per mostrare, con video, racconti e testimonianze, cosa vuol dire davvero perdere il controllo di sé e i rischi che può comportare, anche per chi ci sta intorno.



Contestualmente, il gruppo di lavoro sta inviando alle scuole dei questionari anonimi rivolti ai giovani, i cui risultati saranno diffusi durante un convegno al termine del percorso.

Il progetto prevede incontri formativi e interventi educativi nelle scuole; laboratori tematici su legalità, autodeterminazione e contrasto alle dipendenze; una campagna di comunicazione digitale con il motto “Fuori dal giro”; contenuti multimediali diffusi sui canali istituzionali e social; attività di monitoraggio nelle aree scolastiche più sensibili.

Momento centrale dell’iniziativa sarà il convegno “Va in scena la legalità – Fuori dal giro”, che coinciderà con la seconda edizione del contest della legalità. I ragazzi che avranno seguito gli incontri nei mesi precedenti saranno chiamati a esibirsi in performance artistiche o multimediali, ispirate al tema della campagna.