Le notizie di oggi per la Sardegna di domani
100K
18K
0
955

Fuori dal giro, a Sassari un progetto della polizia locale contro l’abuso di alcol e droghe tra giovani

4 Marzo 2026
1 minute read
Total
0
Shares
0
0
0
0
0

Al termine del percorso ci sarà un contest sul tema della legalità destinato alle scuole superiori sassaresi

La polizia locale di Sassari ha avviato una nuova campagna di prevenzione e sensibilizzazione contro l’abuso di alcool e droghe fra i giovani, coinvolgendo duemila studenti delle scuole superiori cittadine.

Il progetto si chiama “Fuori dal giro” e sta portando gli agenti della municipale nelle scuole a dialogare con i ragazzi per mostrare, con video, racconti e testimonianze, cosa vuol dire davvero perdere il controllo di sé e i rischi che può comportare, anche per chi ci sta intorno.

Contestualmente, il gruppo di lavoro sta inviando alle scuole dei questionari anonimi rivolti ai giovani, i cui risultati saranno diffusi durante un convegno al termine del percorso.
Il progetto prevede incontri formativi e interventi educativi nelle scuole; laboratori tematici su legalità, autodeterminazione e contrasto alle dipendenze; una campagna di comunicazione digitale con il motto “Fuori dal giro”; contenuti multimediali diffusi sui canali istituzionali e social; attività di monitoraggio nelle aree scolastiche più sensibili.

Momento centrale dell’iniziativa sarà il convegno “Va in scena la legalità – Fuori dal giro”, che coinciderà con la seconda edizione del contest della legalità. I ragazzi che avranno seguito gli incontri nei mesi precedenti saranno chiamati a esibirsi in performance artistiche o multimediali, ispirate al tema della campagna.

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Informativa privacy Sardiniapost

Related Posts
Total
0
Share
0
0
0
0
0