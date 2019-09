Non si sono fermati all’alt imposto dai carabinieri e a bordo di un furgone sprovvisto di assicurazione, si sono lanciati in una fuga spericolata per le vie della città, ma alla fine sono stati bloccati. Protagonisti della vicenda, avvenuta nella notte a Cagliari, Michele Tola e Manuel Scano, entrambi 18enni di Assemini. I due sono stati arrestati dai carabinieri e poi rimessi in libertà con l’obbligo di rimare in casa durante le ore notturne.

Una pattuglia del Radiomobile ha notato il furgone procedere con fare sospetto in viale Elmas, decidendo di fermarlo. Al volante c’era Tola, che ha subito accelerato imboccando a tutta velocità prima via dell’Artigianato, poi viale Monastir e infine via Tiepolo. In piazza Sforza il mezzo è rimasto bloccato, ma il conducente, dopo una serie di manovre tentando anche di investire i militari, è riuscito a fuggire di nuovo. L’inseguimento si è concluso nella zona del Porto canale. I carabinieri, non senza difficoltà, hanno perquisito i due recuperando alcune dosi di droga e arnesi da scasso.

[Foto d’archivio]