Formazione per i giovani in aziende italiane e straniere, aperta la selezione: ecco come partecipare

È ufficialmente aperta la call per partecipare agli stage del Progetto Rete, un’iniziativa che offre ai giovani l’opportunità di accedere a percorsi formativi altamente qualificanti in aziende italiane e internazionali. Grazie alla partecipazione di 714 imprese, sono state messe a disposizione 1.715 esperienze di stage in diversi settori, tra cui innovazione e ricerca, finanza, risorse umane, marketing e comunicazione, amministrazione, produzione, IT e customer service.

L’iniziativa consente di attivare 1.000 stage con un voucher di 10.000 euro lordi, mentre per 609 esperienze è previsto un cofinanziamento aggiuntivo da parte delle aziende ospitanti, per un valore complessivo di 866.679 euro. Il progetto ha raccolto adesioni su tutto il territorio nazionale e in Francia, con una partecipazione significativa delle imprese di Sardegna, Campania, Veneto, Piemonte e Lombardia, a conferma dell’impegno del tessuto imprenditoriale per la crescita delle nuove generazioni.

Gli stage hanno una durata di sei mesi continuativi e si svolgeranno in Italia e in altri Paesi dell’Unione Europea. Per partecipare, è necessario avere un’età compresa tra 18 e 30 anni, essere domiciliati in Italia e aver conseguito un titolo di studio coerente con la posizione di stage scelta. Sono ammessi laureati triennali, magistrali e a ciclo unico con voto minimo di 100/110, diplomati ITS con 90/100 e diplomati di scuola superiore con almeno 95/100.

Le candidature potranno essere inviate attraverso la piattaforma dedicata in due fasi: dal 3 al 21 febbraio 2025 sarà possibile compilare e modificare la domanda, mentre dal 26 febbraio al 7 marzo 2025 sarà necessario confermare l’invio definitivo con il codice ricevuto.