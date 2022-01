Focolaio di positivi a Bosa: 250 contagiati dal Covid

Resta fermo a 250 il numero dei positivi al Covid a Bosa, dopo il focolaio scoppiato nei giorni scorsi. Lo rende noto l’amministrazione comunale dopo gli ultimi tamponi effettuati e il conteggio con le persone che nel frattempo si sono negativizzate.

Per quanto riguarda lo screening sulla popolazione scolastica in vista del rientro a scuola di lunedì, nella prima giornata sono stati effettuati 570 test antigenici, dei quali 9 sono risultati positivi.

Ieri intanto si è svolto un Open day vaccinale al Convento dei Cappuccini, che è stato letteralmente preso d’assalto sin dalle prime ore del mattino. La prima persona si è presentata, infatti, alle 5.15 (le somministrazioni iniziavano quattro ore dopo). Sono state vaccinate 1.002 persone – di cui 40 con la prima dose – mentre una cinquantina è rimasta senza vaccino, ma è stato consegnato loro un ticket per la priorità in occasione del prossimo Open day, già fissato per sabato 22 gennaio.