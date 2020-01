Senza personale anche la lotta all’evasione fiscale diventa più difficile. Per questo stamattina i lavoratori delle Agenzie delle Entrate e delle Dogane si sono dati appuntamento a Cagliari, davanti alla sede di via Bacaredda, per un’assemblea di protesta. Una mobilitazione unitaria guidata dai sindacati (Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Pa, Unsa, Usb pubblico impiego, Flp Ecofin agenzie fiscali, Confsal di Cagliari) in concomitanza con iniziative di protesta in tutta Italia. In Sardegna entro il 2021 ci dovrebbe essere una riduzione del trenta per cento del numero dei dipendenti, spiega all’Ansa la sindacalista Cisl, Silvana Cadeddu: “Ma gli obiettivi fissati dai vertici sono gli stessi anche se siamo sempre di meno”. Un capitolo a parte è dedicato all’ufficio delle dogane: dopo la Brexit – avvertono i sindacati – i carichi di lavoro aumenteranno.

Le ragioni della protesta sono legate ai problemi salariali e organizzativi del livello nazionale che si riflettono sulle sedi territoriali: carenze di personale e mancata nomina dei capi squadra, nuovi carichi di lavoro dovuti alla riorganizzazione delle strutture nel territorio, mancato rispetto degli orari di lavoro e assenza di risorse per indennità e salario accessorio. Nicola Cabras, Cgil, è molto diretto: “Si fa un gran parlare di evasione fiscale – spiega -, ma è in atto una destrutturazione: come si vuole combattere questa battaglia?”. Sulla stessa linea Mario Friargiu, Confsal-Unsa: “Siamo tutti qui compatti soprattutto perché ci preoccupa la carenza del personale: difficile combattere così l’evasione fiscale”.