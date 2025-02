Finisce fuori strada con la Porsche e si ribalta, muore un 65enne a Olbia

Ancora sangue lungo le strade della Sardegna. Ieri sera l’ennesimo incidente stradale si è verificato lungo la statale 125 a Olbia, un uomo di 65 anni, Francesco Amadori ha perso la vita.

La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. L’incidente è avvenuto intorno alle 20. L’uomo stava percorrendo la statale 125 a bordo della propria Porsche Cayenne quando arrivato all’altezza della frazione Murta Maria, per cause non ancora accertate ha perso il controllo del veicolo. Dopo una serie di sbandate l’auto è finita fuori strada e l’auto si è ribaltata finendo in una cunetta.

Alcuni automobilisti che transitavano nella zona si sono accorti dell’incidente e hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco di Olbia, il 118 e i cza<rabinieri.

I vigili del fuoco hanno estratto il 65enne dall’abitacolo dell’auto e lo hanno affidato alle cure del 118. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, stabilizzandolo per poi trasportarlo in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare. Francesco Amadori era originario di Tempio Pausania ma viveva a Pattada.