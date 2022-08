Finisce con lo scooter fuori strada: 17enne muore tra le braccia dei soccorritori

Incidente mortale intorno alle 11.30 sulla statale 125, in località Genna Silana, tra Urzulei e Dorgali. Un motociclista di 17 anni, è deceduto tra le braccia dei soccorritori del 118 dopo essere uscito fuori strada. Sul posto, mentre i medici tentavano di rianimarlo, è arrivato l’elisoccorso ma non c’è stato nulla da fare. La dinamica della tragedia non è ancora chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

Da quanto si apprende il giovane era in sella a uno scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sulla carreggiata. Gli automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto, insieme al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortolì e i tecnici dell’Anas.

Il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 180,300 della statale in territorio di Urzulei. Al lavoro il personale Anas per la gestione della viabilità e le forze dell’ordine per i rilievi. E’ la terza vittima della strada in 24 ore in Sardegna.