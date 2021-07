Secondo incendio doloso a distanza di un anno all’hotel a quattro stelle Relais Is Morus a Pula, sulla costa sud occidentale della Sardegna e noto per essere la base logistica del reality di Canale 5 Temptation Island. Evacuate circa 60 persone, tra le quali molti turisti, che si trovavano in vacanza nella struttura alberghiera. L’incendio è stato appiccato intorno alle 4. Qualcuno ha versato del liquido infiammabile all’interno degli uffici del titolare e all’esterno nell’area della terrazza ed è fuggito dopo aver appiccato il rogo.

Le fiamme si sono velocemente propagate, avvolgendo ogni cosa. Una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile che si trovava già in zona ha visto il fuoco. I militari dell’Arma hanno subito

fatto scattare l’allarme. La struttura alberghiera è stata evacuata. I carabinieri e insieme al personale dell’hotel, utilizzando le manicotte, hanno spento gran parte delle fiamme, poi completamente domate dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute subito sul posto. Avviate le indagini per risalire al responsabile dell’incendio. Saranno analizzati i filmati delle telecamere della struttura che potrebbero aver ripreso l’assalto silenziosi. Qualcuno aveva appiccato l’incendio nell’area congressi, lasciando anche una lettera anonima.