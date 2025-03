Festa del papà, le storie di Giovanni Paolo ed Emanuele responsabili di due sedi delle Poste a Cardedu e Mamoiada

Anche quest’anno Poste Italiane festeggia la Festa del Papà promuovendo in provincia di Nuoro una serie di iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità. Giovanni Paolo Cadeddu, 38 anni, di Villagrande Strisaili, padre di Martina (2 anni), in Poste Italiane dal 2011, dopo precedenti esperienze a Tortolì e Loceri, dal 2019 dirige la sede di Cardedu.

Giovanni Paolo spiega l’importanza del supporto alla genitorialità, in particolare nel corso della prima fase di vita della bambina. “Con il congedo obbligatorio di paternità e il congedo parentale – racconta il dipendente di Poste Italiane – soprattutto nel primo mese di vita di Martina, ho potuto stare accanto a mia moglie nella cura della bambina in un periodo particolarmente impegnativo in cui tutto era per noi una completa novità”.

Per Giovanni Paolo il tempo che dedica alla propria figlia oltre a essere fonte di gioia e soddisfazione costituisce anche un importante elemento di crescita e di consapevolezza per tutti i componenti della famiglia. “La mia giornata da padre inizia di primo mattino – spiega il direttore di Cardedu – quando accompagno Martina all’asilo nido. Terminato il mio turno, corro a riprenderla. Mia moglie lavora a tempo pieno come medico ospedaliero, facendo anche turni notturni e festivi, per cui trascorro molto tempo da solo con Martina e questo ha contribuito a stringere un rapporto molto intenso con lei. I suoi sorrisi e i suoi primi discorsi riempiono le mie giornate e mi danno la forza per affrontare qualsiasi sfida. Essere padre è un’esperienza intensa e coinvolgente, fatta di notti insonni ma anche di momenti di pura gioia”.

Emanuele Murgia, 35 anni, di Osini, padre di Sofia, di appena 7 mesi, in Poste Italiane dal 2010, dopo aver ricoperto diversi ruoli presso la filiale provinciale di Nuoro, dal febbraio del 2024 è responsabile della sede di Mamoiada. Racconta come abbia scelto di richiedere i permessi, inizialmente, per poter stare vicino alla moglie e alla figlia nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla nascita di Sofia. “Essendo la nostra prima esperienza da genitori – puntualizza Emanuele – ci è stato molto utile poter stare a casa per abituarci ai nuovi ritmi, a muovere i nostri primi passi e vivere in modo più sereno l’inizio della nuova avventura. Vorrei sottolineare come la mia serenità nel richiedere i congedi è stata possibile sia grazie alla disponibilità dell’Azienda ma anche a quella dei colleghi del mio ufficio che hanno sempre garantito in mia assenza la necessaria sostituzione”.

La nascita di Sofia ha sicuramente portato importanti cambiamenti nella vita di Emanuele e di sua moglie, anch’essa dipendente di Poste Italiane. “Ora siamo una famiglia diversa, con nuove gioie ma, naturalmente, anche con nuovi impegni. Per quanto lavoro e famiglia siano mondi diversi – conclude Emanuele – l’uno influenza l’altro sotto un’infinità di aspetti e per questo è ancora più importante essere parte di una Azienda che valorizza la genitorialità consentendoci di poter vivere il nostro tempo famigliare con la giusta serenità”

La grande attenzione riservata ai dipendenti è stata confermata anche dalla certificazione “Top Employers”, ottenuta per il sesto anno consecutivo, dedicata alle aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla formazione al welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion.

Nell’ambito delle molteplici iniziative per i dipendenti, a sostegno della genitorialità attiva e della conciliazione vita-lavoro Poste Italiane ha avviato un percorso dedicato “Lifeed” dove i partecipanti possono ad esempio seguire percorsi digitali e webinar su tematiche che favoriscono il raggiungimento di un equilibrio tra vita privata e professionale, al benessere e allo sviluppo di competenze trasversali.

Per celebrare la Festa del Papà, Poste Italiane ha ideato, inoltre, una cartolina filatelica e un annullo speciale.