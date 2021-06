Femminicidio a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia, in Liguria, una 25enne di Maracalagonis, Alessandra Piga è stata uccisa dall’ex compagno sotto gli occhi del figlioletto di due anni. L’uomo, un 29enne di origini magrebine, è stato arrestato. Durante l’irruzione tre carabinieri sono stati feriti. L’omicidio, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dai militari dell’Arma che si stanno occupando del caso, è avvenuto nel tardo pomeriggio in una villetta di via Baccanella. Alessandra Piga si trovava in casa con l’ex compagno, il figlioletto e una sua amica. La giovane di Maracalagonis e il 29enne, per motivi ancora non chiariti, hanno avuto una violenta discussione.

Una lite furibonda, fatta di urla e insulti. Improvvisamente il 29enne ha afferrato un coltello, scagliandosi contro la ex compagna. L’amica, terrorizzata, ha afferrato il bimbo e si è barricata in bagno. Intanto il 29enne si avventava sulla ex compagna, sgozzandola. A fare scattare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla. Sul posto sono subito arrivate diverse pattuglie dei carabinieri del Comando provinciale e di Sarzana. Per entrare in casa i militari hanno dovuto sfondare la porta con l’aiuto dei vigili del fuoco. Una volta dentro il villino si sono trovati davanti il 29enne ancora armato che si è scagliato contro di loro. Prima di disarmarlo tre carabinieri sono stati feriti. Sul posto sono anche arrivati i medici del 118 che hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita ad Alessandra Piga, ma non c’è stato nulla da fare. Il magrebino è stato arrestato e adesso si trova in ospedale, piantonato. Sconvolta l’amica della vittima che è riuscita a salvare il bambino. Da quanto si apprende Alessandra Piga da diverso tempo faceva la spola tra la sardegna e la liguria. A Castelnuovo Magra si trovava da un paio di mesi.

Ma.Sc.