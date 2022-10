Febbre del Nilo, c’è una seconda vittima nell’Isola: è un uomo di Oristano

Un uomo di 89 anni di Oristano è morto a causa delle conseguenze della febbre del Nilo. Ricoverato questa estate all’ospedale San Martino di Oristano per problemi neurologici dati dalla West nile disease, l’anziano, che soffriva anche di altre patologie, era stato dimesso ma le sue condizioni non sono migliorate, tanto che i familiari avevano deciso di trasferirlo in una residenza sanitaria assistita (Rsa), dove è deceduto.

Si tratta della seconda vittima della Febbre del Nilo in Sardegna: a fine settembre, infatti, era morta in ospedale a Cagliari una donna di Marrubiu (Oristano), che due giorni prima era risultata positiva alla malattia. Nell’ultimo bollettino settimanale dell’Istituto superiore di sanità, aggiornato al 12 ottobre, i casi accertati in Sardegna sono sempre sette, uno nel Cagliaritano e sei nell’Oristanese.