Fatture false per 1,6 milioni, sequestrati a Cagliari 800mila euro a imprenditore del settore moda

Operazione della Guardia di finanza tra Cagliari e Napoli. Contestata la dichiarazione fraudolenta.

Quote societarie e conti correnti per un valore complessivo di 800mila euro sono stati sequestrati a un imprenditore cinese, residente a Cagliari e attivo nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori, accusato di aver emesso fatture false per 1,6 milioni di euro al fine di evadere le imposte. I provvedimenti sono stati eseguiti tra Cagliari e Napoli.

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di finanza, tra il 2019 e il 2021 l’uomo avrebbe utilizzato la società cagliaritana di cui era titolare, avvalendosi di imprese “cartiere” prive di reale operatività, con sedi in Veneto, Lazio, Toscana e Lombardia, tutte riconducibili a soggetti di nazionalità cinese. Attraverso queste società sarebbero state emesse centinaia di fatture per operazioni inesistenti.

Gli accertamenti delle Fiamme gialle hanno evidenziato che i documenti fiscali presentavano caratteristiche grafiche simili e descrizioni standardizzate dei beni venduti. Ogni fattura riportava un importo inferiore a 3mila euro, soglia limite prevista dalla normativa antiriciclaggio allora vigente, e risultava saldata in contanti, modalità ritenuta funzionale a eludere la tracciabilità dei pagamenti.

L’ammontare complessivo delle fatture ritenute fittizie è pari a 1,6 milioni di euro. All’imprenditore è stato contestato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

